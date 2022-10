Dit zijn de vier klimaatburgemeesters van Breda

BREDA - Elisah Pals (38), Fer Weijmans (74), Iris Blom (50) en Rianne de Witte (55) mogen zich de Klimaatburgemeesters van gemeente Breda noemen. Elisah Pals draagt deze ‘titel’ voor de tweede keer. Dat maakt het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) vandaag bekend als startsein van de Nationale Klimaatweek.

Deze week spelen Klimaatburgemeesters een belangrijke rol voor hun medebewoners. Het is namelijk de bedoeling dat Elisah Pals, Fer Weijmans, Iris Blom en Rianne de Witte de inwoners van gemeente Breda inspireren ook te verduurzamen en maatregelen te nemen om CO2-uitstoot te verminderen. Dat is hard nodig om de klimaatdoelstellingen te halen.

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) zocht ook dit jaar voor zo veel mogelijk gemeenten in Nederland een Klimaatburgemeester. Dat is iemand die zich in zijn of haar gemeente, wijk, of buurt inzet om de CO2-uitstoot te verminderen. Dat kan een groot initiatief zijn, zoals het opzetten van een duurzame actie in de straat of wijk, maar ook iets kleins. Er zijn in totaal 245 Klimaatburgemeesters in 158 gemeenten, waaronder Elisah, Fer, Iris en Rianne uit gemeente Breda. Met hun eervolle benoeming hopen zij tijdens de Nationale Klimaatweek andere inwoners uit de gemeente te inspireren om ook iets te doen voor een beter klimaat.

Verduurzamen en consuminderen

Elisah Pals weet hoe ze anderen positief kan inspireren. Dit wil ze dan ook inzetten door toffe acties uit te lichten in de media. “Duurzaamheid is leuk, lekker, gezond, gezellig en geld besparend!” Fer Weijmans is naast de Nationale Klimaatweek druk bezig met het verduurzamen van zijn huishouden. Dit doet hij onder anderen door een warmtepomp en zonnepanelen. Ook heeft hij een eigen groentetuin. Iris Blom zet zich al hard in om de bebouwde kom groener te maken. Daarnaast werkt ze samen met woningcorporaties om verduurzaming in hun organisatie te integreren. Ze wil laten zien dat iedereen iets kan doen. Iedereen kan weer een inspiratie zijn voor een ander. Rianne de Witte ontwerpt duurzame kleding en maakt zich hard voor het consuminderen van kleding bij burgers. “Mensen kopen te veel kleding en vooral van slechte kwaliteit. Een simpele, maar toch grote uitdaging is om minder te gaan consumeren.”

Speciaal voor deze benoeming ontvingen zij de ‘Nationale Klimaatweekvlag’ die zij de hele week kunnen ophangen op een plek naar keuze. Zo kan iedereen zien dat zij de Klimaatburgemeesters zijn geworden van gemeente Breda.

Nationale Klimaatweek van start

In 2030 moet de CO2-uitstoot in Nederland met ten minste 55% zijn gedaald, als opmaat naar een klimaatneutraal Nederland in 2050. Deze doelen kunnen we alleen halen als we ons gezamenlijk inzetten: overheid, bedrijven, organisaties en alle inwoners van Nederland. Gelukkig gebeurt er al veel in de samenleving. Tijdens de Nationale Klimaatweek (NKW) wil het ministerie van EZK de aandacht vestigen op deze duurzame, klimaatbewuste initiatieven die vanuit de samenleving worden ontplooid. Dit jaar staat de NKW ook in het teken van energiebesparing. De NKW vindt plaats van 31 oktober tot en met 6 november en wordt landelijk afgetrapt door de minister voor Klimaat en Energie, Rob Jetten. Tijdens een speciale bijeenkomst gaat hij in gesprek met alle Klimaatburgemeesters en Klimaatsupporters. Gedurende de Nationale Klimaatweek worden er vele activiteiten in het hele land georganiseerd om aandacht te vragen voor het klimaat. Het programma is te vinden op www.nkw2022.nl/agenda.