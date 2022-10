Niet eerder zo warm op 28 oktober, en ook komende dagen blijven warm

BREDA - Het warme herfstweer is goed voor een warmterecord. Om 12:40 uur werd het in Maastricht 22,8 graden. Het oude record was 22,5 graden en werd in 2005 gemeten in Maastricht. Ook in Breda is het vandaag warm, met zo’n 21 graden..

Uiteindelijk wordt het vandaag op grote schaal 20 tot 23 graden en in Zuid-Limburg kan het plaatselijk zelfs 24 of 25 graden worden. Mocht het inderdaad met 25 graden zomers warm worden, dan is dat een unicum zo laat in het jaar. De laatst in het jaar gemeten zomerse dag is tot nu toe 27 oktober. In 1937 werd het in Maastricht op die datum 25,2 graden. Dat record zal in Breda vandaag niet gebroken worden. Wel is het met ruim 21 graden enorm warm voor de tijd van het jaar.

Mogelijk opnieuw warmterecords

De warme lucht blijft ook in het weekend in onze omgeving, waardoor het niet ondenkbaar is dat ook dan datum-warmterecords sneuvelen. De temperatuur blijft namelijk erg hoog voor de tijd van het jaar, met op grote schaal vaak 20 graden of meer. Met de warme lucht uit het zuiden van Europa trekt ook wat Saharastof over ons land. Het gaat niet om hele hoge concentraties, maar een laagstaande zon kan wel extra rode kleuren opleveren.