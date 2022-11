In één avond dineren in 4 restaurants: Food la Route komt naar Breda

BREDA - In één avond dineren in vier verschillende restaurants. Dat is het idee van Food la Route. Het concept dat bedacht werd door Renée Turion komt op 17 november naar Breda. Wie zich aanmeldt zal die avond eten bij Zeezicht, 5 by Cas, Hemels én Wijnbar Pinot.

Het idee achter het concept van Food la Route is simpel: In één avond krijg je de kans om vier restaurants in een stad te ontdekken. Wanneer je eraan mee doet, ontvang je een week van tevoren jouw eigen route. De restaurants liggen altijd op loopafstand van elkaar. In ieder restaurant krijg je één gang van jouw 4-gangenmaaltijd en een bijpassende drank. Oprichtster Renée bedacht het concept en organiseerde het voor de eerste keer in haar eigen dorp Nootdorp. Inmiddels vindt het evenement in zo’n 30 dorpen en steden plaats, en komt het evenement ook naar Breda.

“We wilden graag Food la Route organiseren in Breda, en we hebben vier ontzettend mooie en goede restaurants gevonden die met ons meedoen”, vertelt Robine Vermaat van Food la Route. Dat zijn Zeezicht, 5 by Cas, Hemels en Wijnbar Pinot. “Zij zijn ontzettend enthousiast om hieraan mee te doen, en om mensen een unieke avond uit te laten beleven in Breda.”

Als Food la Route een succes is in Breda, zal het in het voorjaar van 2023 terugkeren. “We hebben heel veel zin in deze eerste editie in Breda. We blijven dit graag in Breda organiseren. De volgende editie zal in het voorjaar zijn, en mogelijk doen er dan ook weer andere restaurants mee.”