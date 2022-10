Ulvenhouts tandeelkundecentrum uitgeroepen tot beste tandartspraktijk 2022

ULVENHOUT - Het Centrum Voor Bijzondere Tandheelkunde Midden-Brabant (CBT-MB) heeft de prijs voor beste tandartspraktijk van het jaar gewonnen. De prijs werd uitgereikt op de mondzorgbeurs Dental Expo in de RAI Amsterdam.

De praktijk die zich richt op kinderen met een beperking, angst of (zorg)achterstand werd door de jury geprezen om haar positieve bijdrage aan patiëntgerichtheid en kwaliteitsbeleving. Eigenaar Eric Kroese was erg blij met de prijs. “Hier staat een trotse winnaar, die met deze overwinning aandacht wil vragen voor kinderen die goede mondzorg verdienen”, zegt Kroese. “Zij komen nog te vaak op een maandenlange wachtlijst terecht, waardoor ze lang met pijn rondlopen of worden doorverwezen naar de kaakchirurg, die de tanden en kiezen alleen mag verwijderen en bijvoorbeeld geen gaatjes mag vullen. Hierdoor gaan er onnodig tanden en kiezen verloren en kunnen kinderen bovendien bang voor de tandarts worden.”

Wachtlijstvrije praktijk

Om grotere tandproblemen te voorkomen werkt de praktijk zonder wachtlijst. Daarnaast worden de kinderen onder narcose behandeld, om zo de angst voor de tandarts zoveel mogelijk te beperken. Eric Kroese hoopt dat er meer soortgelijke praktijken bij komen in Nederland. Zelf draagt hij daarin graag zijn steentje bij. “Mijn doel is het helpen van zoveel mogelijk kinderen. Dus als ik anderen kan ondersteunen bij bijvoorbeeld de opstart van een praktijk, dan doe ik dat graag.”