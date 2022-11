Ouders organiseren speelgoedmarkt in Teteringen

BREDA / TETERINGEN - De wijk Waterdonken houdt op vrijdag 4 november een speelgoedmarkt. Er wordt tweedehands speelgoed verkocht dat nog in goede staat is. Het is voor de tweede keer dat de speelgoedmarkt wordt georganieerd.

De markt wordt gehouden in ‘T Web in Teteringen op vrijdagavond 4 november van 19.30 uur tot 21.30 uur en is gratis toegankelijk. Het is een initiatief van ouders uit de wijk Waterdonken. Die ouders hebben thuis mooie en nette spullen liggen die ze niet meer gebruiken en waarvan het zonde is om ze zomaar weg te doen. “Wij maken er heel graag weer andere ouders maar vooral kinderen blij mee - zeker met de komende feestdagen in zicht”, laten ze weten.

Contant geld

Het gaat om speelgoed voor zowel binnen als buiten, maar ook spelletjes, puzzels, knuffels, kinderboeken en verkleedkleren. De markt wordt gehouden in ‘T Web in Teteringen, gelegen aan Zuringveld nummer 1. “Neem wel voldoende contant geld mee, pinnen is helaas niet mogelijk”, roept de organisatie op.



Anne Henraat