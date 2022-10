Politie houdt verwarde man aan op de Oude Vest

BREDA - Agenten hebben vanmiddag aan de Oude Vest een man die verward gedrag vertoonde aangehouden. Hij is overgebracht naar het bureau.

Agenten hielden vanmiddag rond 13:00 uur aan de Oude Vest een man met verward gedrag aan. Hij zou uit het niets voorbijgangers hebben belaagd en stennis hebben geschopt in een winkel.

De verdachte is overgebracht naar het bureau. Voor de veiligheid was de politie met meerdere agenten aanwezig.

Update

De verdachte is een 30-jarige Bredanaar, hij is ingesloten voor verder onderzoek.

We hielden rond 13.00 uur ad Oude Vest in #Breda een man met verward gedrag aan. Hij zou uit het niets voorbijgangers hebben belaagd en stennis hebben geschopt in een winkel. De verdachte is overgebracht naar het bureau. We waren voor de veiligheid met meerdere agenten aanwezig. pic.twitter.com/nPErYnrl33— Politie Breda eo (@POL_Breda) October 30, 2022