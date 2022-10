Vanmorgen aan Lunetstraat verongelukte fietser (23) overleden

BREDA - De fietser die vannacht tijdens een ongeval aan de Lunetstraat ernstig gewond raakte is in het ziekenhuis overleden. Zo laat de politie weten.

Aan de Lunetstraat vond vannacht rond 04:15 uur een ernstige aanrijding plaats tussen een fietser en een taxibusje. De fietser raakte daarbij ernstig gewond en werd onder begeleiding van een trauma arts met de ambulance overgebracht naar het ziekenhuis.

Het slachtoffer is een 23-jarige Bredanaar. De politie maakt zojuist bekend dat de fietser in het ziekenhuis helaas is overleden