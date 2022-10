Twee dodelijk ongevallen in één weekend: ‘Gaat Breda maatregelen nemen?’

BREDA - Afgelopen weekend vonden er twee dodelijke verkeersongevallen plaats in Breda. Aan de Zwijnsbergenstraat werd een 82-jarige voetganger aangereden door een auto en op de Lunetstraat werd een 23-jarige fietser aangereden door een taxibusje. De lokale partij Breda Beslist heeft naar aanleiding van de ongevallen vragen gesteld aan het college over de verkeersveiligheid in de stad.

Breda is afgelopen weekend opgeschrikt door meerdere ernstige ongevallen. Op vrijdagavond werd een 82-jarige voetganger aangereden op de Zwijnsbergenstraat. Dat gebeurde rond 20.45 uur. De man overleefde het ongeval niet. Zaterdagavond vond er opnieuw een zeer ernstig ongeval plaats in Breda. Deze keer op de Lunetstraat. Daar werd een fietser aangereden door een taxibusje. Het 23-jarige slachtoffer overleed op zondag aan zijn verwondingen.

Naast de dodelijke ongevallen, vonden er afgelopen week ook enkele andere ongevallen plaats. Zo werd er ook een fietser aangereden op de Willemstraat.

Afgelopen jaar vonden er in Breda ruim 11 procent meer verkeersongevallen plaats dan in het jaar daarvoor. Volgens Independer ging het in 2021 om 1430 verkeersongevallen. “De gemeente Breda geeft nog steeds aan te gaan voor 0 verkeersdoden. Maar hoe gaat u dit bereiken, want de cijfers geven een ander beeld weer? “, vraagt lokale politieke partij Breda Beslist aan het college. “Bij het vaststellen van de Mobiliteitsvisie in januari 2021 heeft de gemeenteraad het college opgedragen een actieplan Verkeersveiligheid op te stellen. Dit actieplan is 14 april dit jaar gereed gekomen, maar BredaBeslist ziet hierin weinig acties die resultaat scoren om op korte termijn de verkeersveiligheid in de gemeente Breda te verbeteren.”

De partij wil van de gemeente weten welke tien locaties het hoogste scoren op verkeersonveiligheid in de gemeente Breda. “Komen deze recente ongevallen met letsel en dodelijke afloop in 2022 overeen met de aandachtslocaties in het door u opgestelde actieplan verkeersveiligheid? Zo niet, gaat u hier dan met versnelde aandacht naast dit actieplan prioriteit aangeven om de verkeersveiligheid op deze locaties te verbeteren? “ Ook wil de partij van het college weten of er extra ingezet zal worden op handhavingsmaatregelen op het gebied van snelheidscontroles en controles op alcohol, door rood licht rijden, verlichting en het gebruik van een mobiele telefoon in het verkeer.