Plan voor 160 nieuwe woningen in Bavel: ‘Verkoop eind 2023’

BAVEL - Bavel wordt in 2024 een nieuwe woonbuurt rijker. Somnium Real Estate heeft een plan ontwikkeld voor 160 woningen aan de Dorstseweg, tussen de Kluisstraat, Lange Bunder en A27 in. “Ons doel is om eind 2023 te starten met de verkoop van de woningen”, laat Wijnand van der Velden van Somnium Real Estate weten.

Somnium Real Estate ziet grote kansen voor een nieuwe woonbuurt in Bavel langs het viaduct over de A27. De ontwikkelaar heeft een plan gemaakt voor 160 woningen in het gebied tussen de Dorstseweg, Kluisstraat, Lange Bunder en de A27. Het totale plangebied is circa 35.000 m2 groot.

Het plan bestaat uit een diverse woonbuurt voor uiteenlopende doelgroepen. Zo zal er gebouwd worden voor starters en doorstromers, maar ook levensloopbestendige woningen voor senioren zijn onderdeel van het plan. “De woningen zijn voor verkoop en verhuur en in verschillende prijsklassen, uiteenlopend van sociale huur tot dure koop. Van de appartementen worden er in principe 28 uitgevoerd als woonzorgwoningen voor de doelgroep met een zorgvraag”, legt Wijnand van der Velden uit. Het plan bestaat voor ongeveer 25 procent uit grondgebonden woningen voor 75 procent uit appartementen. “De appartementengebouwen zullen maximaal vier woonlagen hoog zijn.”

Het plan zal aansluiten bij het dorpse karakter van Bavel. De woningen worden gebouwd in clusters en staan in een groene omgeving, benadrukt de ontwikkelaar.

Planning

Het plan bevindt zich momenteel in de initiatieffase. Omwonenden en geïnteresseerden kunnen momenteel via de website van ontwikkelaar hun opmerkingen over het plan delen. Momenteel wordt het bestemmingsplan voorbereid voor de te doorlopen ruimtelijke procedure. “Ons doel is deze procedure rond de jaarwisseling op te starten zodat eind 2023 kan worden gestart met de verkoop van de woningen met daaropvolgend een start van de daadwerkelijke realisatie in 2024”, laat Van der Velden weten.