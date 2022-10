Weerbericht Breda: ‘Het wordt herfstig met regen en rukwinden’

BREDA - Weerman Nico Koevoets houdt zich al jaren bezig met het weer in West-Brabant. Vandaag de weersverwachting voor maandag 31 oktober en de komende dagen.

Een zwak warmtefront trekt in de ochtend en aan het begin van de middag over Brabant noordwaarts. Een lagedrukgebied boven de Golf van Biskaje zal vanavond, vannacht en dinsdag het Brabantse weer gaan beïnvloeden.



Maandag 31 oktober

In het oosten van Brabant kan vanmiddag nog de kaap van de warme 20 graden worden gehaald met droog weer en enkele opklaringen. Voor Midden en West-Brabant wordt dat meer een 18 of 19 graden. Dat is nog altijd zo’n 6 tot 7 graden boven de norm. Zaterdag was wel heel bijzonder met in Breda 25,2 graden als maximumtemperatuur. Zo laat in het jaar is er niet eerder een zomerse dag in Brabant genoteerd. De vorige laatste datum stond op 16 oktober 2018 met 20,8 graden in Gilze Rijen. De wind waait overdag zwak tot matig (2 tot 3 Beaufort) uit het zuiden tot zuidoosten.



Vanavond draait de wind naar het zuiden en wordt matig tot vrij krachtig (4 tot 5 Beaufort). De wind blijft in de nacht naar dinsdag stevig doorwaaien met rukwinden tot 70 km/u. En er gaat wat regen vallen bij zachte minima rond 11 graden.



Het weer voor de komende dagen

Dinsdag 1 november 2022

Het is overwegend bewolkt met soms wat regen. De wind blijft matig tot vrij krachtig met rukwinden. Wel is ze verder gedraaid naar het zuidwesten. Maxima rond 16 graden.



Woensdag 2 november 2022

Een tussendag en waarschijnlijk de meest fraaie dag van de week. Het is wisselend bewolkt, maar vaak droog. De wind waait matig uit het zuidwesten (3 tot 4 Beaufort). Maxima rond de 16 graden.





Donderdag 3 november 2022

De bewolking overheerst opnieuw. Aanvankelijk is het droog, later op de dag gaat het ook regenen. De zuidenwind is matig met 3 Beaufort. Temperaturen opnieuw rond de 15 tot 16 graden.



Zo was het weer zondag 30 oktober 2022

Maximumtemperatuur: 20,5 graden

Minimumtemperatuur: 11,0 graden

Neerslag: droog

Meetpunt Breda - Haagse Beemden



Weersverwachting opgesteld maandag 31 oktober 2022 om 12:00 uur