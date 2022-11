Drukke kruising bij IABC maakt plaats voor turborotonde: ‘Verwachten nu geen problemen meer’

BREDA - Het drukke kruispunt bij IABC heeft plaats gemaakt voor een turborotonde. Deze werd gisteren officieel geopend. De aanpassing van de verkeerssituatie was hard nodig, omdat het kruispunt overbelast was.

Het kruispunt van de IABC met de Leursebaan was in de spits mede door het vele vrachtverkeer wat er rijdt overbelast. Bovendien werd de fietsenoversteekplaats bij het kruispunt als gevaarlijk ervaren. Daarom is het kruispunt nu flink aangepakt. “We hebben gekeken naar verschillende mogelijkheden, zoals bijvoorbeeld verkeerslichten”, legt Gjalt Zwama, projectleider bij de gemeente Breda uit. “Maar de verwachting was dat er met name ‘s nachts veel door rood zou worden gereden.” Uiteindelijk is er daarom gekozen voor een andere oplossing, namelijk een turborotonde.

“Een enkelvoudige rotonde heeft niet genoeg capaciteit voor dit kruispunt. Daarom is gekozen voor een turborotonde. Die heeft twee rijbanen en kan de capaciteit wel aan. We verwachten nu zeker tot 2030 geen problemen meer op dit kruispunt”, aldus Zwama. Naast de rotonde is er ook een fietstunnel. “Het kruispunt ligt 1,5 meter hoger dan de turborotonde. Dat heeft als groot voordeel dat de fietstunnel niet zo steil is en ook op een gewone fiets goed te rijden is.”