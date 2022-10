Woningcorporaties gaan huurders sneller laten doorstromen

Veranderingen in inkomen, de samenstelling van het huishouden of de plaats waar je werkt: Het zijn allemaal redenen om te willen verhuizen. Maar omdat veel mensen een woning zoeken, is het vinden van een gepaste woning niet makkelijk. De Bredase woningcorporaties Alwel, Laurentius en WonenBreburg willen huurders die een andere woning zoeken sneller aan een geschikte woning helpen. Daarom kunnen Bredase huurders vanaf 1 november 2022 makkelijker doorstromen naar een andere huurwoning. Doordat die huurders makkelijker kunnen doorstromen, komt er weer een woning vrij voor andere woningzoekenden.

Hoe werkt het

Wie al vijf jaar aangesloten huurt bij één van de drie woningcorporaties kan via Klik voor Wonen reageren op speciaal gelabelde doorstroomwoningen. “Hiervoor geldt: hoe langer u huurt, hoe meer kans u maakt op de woning. Een voorbeeld: iemand die 20 jaar huurt en 2 jaar staat ingeschreven bij Klik voor Wonen komt hoger op de lijst dan een huurder die 10 jaar huurt en 10 jaar staat ingeschreven.”

De regeling geldt voor iedereen die al minimaal 5 aaneengesloten jaren huurt bij Alwel, Laurentius of WonenBreburg in de gemeente Breda. Hoe langer iemand huurt, hoe meer kans diegene maakt op een doorstroomwoning. Wie minder dan 5 jaar huurt, kan ook reageren op doorstroomwoningen. Huurder die wel aan de eisen voor een doorstroomwoning voldoen, gaan echter wel voor.