Wethouder deelt gratis fietsverlichting uit: ‘Zichtbaar zijn is enorm belangrijk’

BREDA - Wethouder Carla Kranenborg-van Eerd heeft vanochtend, samen met een promoteam, gratis fietsverlichting uitgedeeld. Dit deden zij om aandacht te vragen voor de verkeersveiligheid.

Een busje vol met fietslampjes, reflecterende 076-stickers en hesjes. Iedereen die vanochtend langs het stadskantoor aan de Claudius Prinsenlaan fietste kwam ‘m tegen. Ook wethouder Carla Kranenborg-van Eerd was, samen met een promoteam, aanwezig. Gezamenlijk deelden zij gratis producten uit om zo extra aandacht te vragen voor de verkeersveiligheid.

“Zichtbaar zijn in het verkeer is enorm belangrijk”, aldus de wethouder. “En nu het weer steeds vroeger donker wordt is het belangrijk om goed op te vallen. “Zorg daarom voor goede (fiets)verlichting. En ouders, help je kinderen daarbij. We blijven erop hameren. Goede zichtbaarheid is van levensbelang. Een ongeluk zit in een klein hoekje. Je hebt namelijk zelf niet altijd door dat je niet goed zichtbaar bent. Denk maar eens terug aan toen je wat jonger was. Toen dacht je misschien dat automobilisten je wel konden zien. Maar wanneer je zelf je rijbewijs haalt en achter het stuur zit, zie je dat het tegendeel waar is.”

Val op Shop

De ValOpShop is een zichtbare en interactieve campagne tijdens de wintertijd. De ValOpShop is de naam van een leuk, enthousiast promoteam dat met twee bussen als een soort pop-up store door Nederland rijdt. In alle vroegte of juist in de avondspits. De bus stond vandaag voor het stadskantoor, maar zal de komende tijd nog op meerder plekken in Breda te zien zijn.