Bredase Cyber Ambassadeurs winnen Hein Roethofprijs

BREDA - Breda viel maandagmiddag in de prijzen: de Hein Roethofprijs werd uitgereikt aan de Bredase Cyber Ambassadeurs. Zij ondersteunen hun buren en wijkgenoten door hen weerbaarder te maken tegen cybercrime en hielpen hier al ruim 1.500 Bredanaars mee. Projecten die meewerken aan de preventie van criminaliteit maakten kans op de Hein Roethofprijs en de geldprijs van 20.000 euro.

De Bredase Cyber Ambassadeurs gingen met de prijs naar huis en wonnen hiermee van de twee andere genomineerden: ‘You Chose’ uit Haarlemmermeer en ‘Bubble Games’ uit Eindhoven.

De Hein Roethofprijs werd uitgereikt door het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) en is een initiatief van het ministerie van Justitie en Veiligheid. De prijs werd in het bijzijn van burgemeester Paul Depla overhandigd in het koetshuis van Kasteel de Haar in het Utrechtse Haarzuilens.

“Digitale criminaliteit komt steeds vaker voor. En uit onverwachte hoeken”, legt Burgemeester Paul Depla uit. “Te vaak laten we ons daardoor verrassen en worden we slachtoffer van digitale criminaliteit. Onze Cyber Ambassadeurs kennen hun stadsgenoten en weten hoe zij het beste tips kunnen geven om deze verrassingen te voorkomen. Want zeker bij digitale criminaliteit is en blijft voorkomen het beste. Dat met het weerbaar maken van de samenleving op dit terrein goede resultaten worden geboekt, weten we in Breda al lang. Ik ben trots dat deze mensen nu beloond worden voor hun harde en belangrijke werk, met de winst van de Hein Roethofprijs. Ik weet zeker dat zij hierdoor nog meer geïnspireerd zullen zijn om nieuwe dingen te ontwikkelen die onze Bredase samenleving veiliger maken.”

Bredase cyberambassadeurs

Gemeente Breda startte samen met de politie, het bedrijfsleven en hogeschool Avans in 2019 het project Digitale Buurtambassadeurs. Inwoners werden opgeleid tot Cyber Ambassadeur. Ze leerden tijdens hun training wat cybercrime is, hoe het werkt en vooral hoe ze zichzelf en anderen hiertegen kunnen beschermen. De Cyber Ambassadeurs bepalen zelf hoe ze de geldprijs willen inzetten voor het project. Zij kunnen kijken naar mogelijkheden om bijvoorbeeld cyberquizzen te organiseren of om voorlichting te geven op bredere thema’s dan enkel cybercrime.

Creatief met informatie

De ambassadeurs verspreiden op verschillende manieren hun kennis met hun wijk of omgeving. Zo brengen ze de ene keer een folder langs bij de buren en organiseren ze de andere keer een cyberinformatieavond. Door creatief met de informatie om te gaan zorgen ze ervoor dat hun buurtgenoten weerbaar worden tegen cybercriminaliteit en geen slachtoffer worden van bijvoorbeeld zogeheten vriend-in-nood fraude. Dankzij deze participatieaanpak zijn in Breda al ruim 30 ambassadeurs opgeleid. Ondertussen zijn andere steden, waaronder Utrecht en Amsterdam, ook gestart met dit project.

Cyberambassadeur worden

Bredanaars die enthousiast worden van het thema cybercrime en een stapje extra willen zetten voor een buurt, kunnen zich aanmelden als Cyber Ambassadeur. Ga naar www.buurtpreventiebreda.nl.