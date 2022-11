Bredanaar Adriaan Mol met 3,5 miljard opnieuw rijkste Brabander

BREDA - Adriaan Mol, geboren in Breda, is volgens de nieuwe lijst van Quote500 opnieuw de rijkste Brabander. Met een geschat vermogen van 3,5 miljard staat hij op de zesde plaats in de lijst.

Voor de zesentwintigste keer heeft Quote een lijst gepresenteerd met daarop de rijkste Nederlanders. Op de gehele lijst staan verschillende Brabanders, waaronder Tijs Verwest (DJ Tiësto) met een vermogen van 180 miljoen euro en Wim van der Leegte (VDL Groep) met een geschat vermogen van 2 miljard.

Maar ook in de top 10 staan twee Brabanders: Adriaan Mol en Karel van Eerd. Met een vermogen van 2,9 miljard euro staat Karel van Eerd, president-commissaris van Jumbo, op plek nummer 7. De Bredase Adriaan Mol, van Mollie Payments, is met 3,5 miljard euro op de zesde plaats te vinden in de lijst.

Adriaan Tobias Mol

Adriaan Tobias Mol werd op 1984 in Breda geboren. Hij werd bekend als oprichter en topman van betaalserviceprovider Mollie. Ook richtte hij andere bedrijven op, zoals MessageBird. Mol investeert regelmatig in uiteenlopende ondernemingen. In 2018 won Mol de LOEY Award voor ‘De Beste Ondernemer in de Nederlandse Online Industrie’.

Adriaan Mol stond al eerder op de Quote-lijst. Eerder dit jaar maakte Quote hun lijst met de top 100 jonge miljonairs bekend. De in Breda geboren Mol voerde daar de lijst aan.