Studentenvereniging organiseert stille tocht voor bij ongeval overleden Zander (23)

BREDA - Studentenvereniging Maximus organiseert vanavond een stille tocht voor Zander. Hij kwam afgelopen weekend om het leven bij een verkeersongeval aan de Lunetstraat.

De 23-jarige Zander uit Breda kwam zaterdagnacht om het leven na een ernstig ongeval. Vanavond organiseert de studentenvereniging Maximus, waarvan Zander lid was, een stille tocht. Niet alleen zijn medestudenten, maar ook familie en vrienden zijn uitgenodigd om de stille tocht bij te wonen. Naar verwachting zullen er honderden mensen aansluiten.



Stille tocht

De stille tocht zal starten op de Havermarkt bij de sociëteit van de vereniging. Zanders naasten verzamelen zich om 18.30 uur, waarna zij omstreeks 19.30 uur te voet vertrekken naar de plaats van het ongeluk. “Als familie zijn we geraakt door het grote aantal mensen dat ons leed deelt”, aldus de broer van Zander. “We vinden dat iedereen mag weten hoe geliefd Zander was en hoeveel mensen hij heeft geraakt in zijn veel te korte leven.”