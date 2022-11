OM eist celstraf voor witwasechtpaar dat voor miljoenen aan pandjes kocht in Breda

BREDA - Het Openbaar Ministerie heeft celstraffen van 6 en 2,5 jaar geëist tegen een echtpaar dat illegaal panden kocht in de binnenstad van Breda. De man en vrouw worden verdacht van internationaal witwassen. “Er is overal woningnood en jullie kochten illegaal voor 2,4 miljoen euro aan panden”, dat verwijst maakten de officieren van justitie.

In 2018 kwam de internationale witwasconstructie, waarbij de twee verdachten voor grote bedragen Bredase panden opkochten, onder de aandacht van de Nederlandse autoriteiten. Het parket Zeeland-West-Brabant heeft toen in samenwerking met het Landelijk Parket leiding gegeven aan het grootschalige onderzoek dat daarop volgde.

Hieruit blijkt dat via buitenlandse bedrijven in onder meer Bosnië, Slovenië en Spanje geld naar Nederland is doorgesluisd. Hiervan kochten de getrouwde verdachten, man (43) en vrouw (41), woonhuizen en andere panden in Breda op de Haagdijk, de Slingerweg en op Blauwtjes met een totale aankoopwaarde van rond de 2,4 miljoen euro.

Daarnaast pinden de verdachten grote bedragen (meer dan een half miljoen euro sinds 2010) aan contant en hielden de man en vrouw er volgens de officieren een luxueuze levensstijl op na. “Hun vaste verblijfadres is duur ingericht. Zo werd er onder meer veel dure kleding en sierraden aangetroffen en in beslag genomen. Ook bezit het echtpaar luxe voertuigen, waaronder meerdere Porsches, een Hummer, Mercedes en BMW”, aldus een van de officieren van justitie.

Witwasconstructie

Volgens het OM hebben de verdachten een redelijk geraffineerde witwasconstructie opgezet. “In het buitenland zijn meerdere bedrijven opgericht die als dekmantel dienden om het geld door te sluizen. Hiervoor gebruikten of misbruikten ze diverse personen en rechtspersonen, allemaal voor eigen gewin”, aldus een van de officieren van justitie.

Volgens de officieren vormt het witwassen een ernstige bedreiging van de legale economie en tast het de integriteit van het financiële en economische verkeer aan. Officier van justitie: “Dit raakt ook de burgers direct. Een stel met beiden een goede, fulltime baan kan in de huidige markt misschien met moeite een hypotheek krijgen voor een woning in de Bredase wijk Belcrum. Dat staat in schril contrast met de verdachten die zonder hypotheek met misdaadgeld vier panden kopen in het centrum van Breda.”

Beslag

Op alle panden en woonhuizen is beslag gelegd. Ook is door justitie beslag gelegd op diverse luxe voertuigen en bankrekeningen in binnen- en buitenland. Door de officieren van justitie is ook een ontnemingsvordering aangebracht, met als doel om de verdachten het criminele geld te laten terug betalen. Misdaad mag immers niet lonen. Deze vordering zal vanwege de complexiteit door de rechtbank op een later moment worden behandeld.