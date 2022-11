Hoge energierekening doet Bakkerij Kottier de das om: ‘Na 36 jaar genoodzaakt te stoppen’

BREDA - Na 36 jaar verdwijnt bakkerij Kottier uit het Bredase straatbeeld. Door het gebrek aan vakbekwame bakkers en de torenhoge energieprijzen, ziet de bakker geen andere uitweg dan te stoppen.

Bakkerij Kottier is al tientallen jaren een begrip in Breda. De bakkerij heeft onder andere winkels aan de Haagdijk en in Stada Stores. Maar door het gebrek aan vakbekwame bakkers en de torenhoge energieprijzen, is Kottier nu genoodzaakt om de deuren te sluiten. Dat laat de winkel gisteren weten via Facebook.

Deze post kon rekenen op veel medeleven. Zo zegt een klant: “Wat een verschrikkelijk nieuws! Onze favoriete bakker. Nooit meer zulke lekkere gebakjes eten.” En weer een ander reageert: “Ik vind het oneerlijk en verdrietig voor (alle) goed, hard werkende ondernemers zoals jullie, dat het in deze tijd onmogelijk is om een mooie zaak te hebben en te houden..”

Per 6 november zullen de winkels aan de Nieuwe Haagdijk en Tuinzigt worden overgenomen door Bakker Vromans en Bakker Wim. De winkel in Stada Stores gaat per 14 november naar Trumpi Time. “Wij wensen de nieuwe eigenaren veel succes”, aldus Harold Kottier.