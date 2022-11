Eerbetoon aan Hans van Mierlo onthuld door Sigrid Kaag

BREDA - In Breda is vandaag een eerbetoon aan Bredanaar en D66-oprichter Hans van Mierlo onthuld. Dat werd gedaan door familie van Van Mierlo en Sigrid Kaag tijdens een bijeenkomst in Hotel Nassau. De muurschildering is te vinden tegenover de plek van het ouderlijk huis en de Bank Van Mierlo.

Eind 2019 is daarom het initiatief gelanceerd om een eerbetoon aan Van Mierlo te realiseren in zijn geboortestad in de vorm van een muurschildering in samenwerking met Blind Walls Gallery. Vandaag kon die schildering na onder andere een succesvolle crowdfundingactie worden onthuld. Dat werd onder andere gedaan door minister Sigrid Kaag.

Van Mierlo

De uitspraak ‘We moeten een revolutie maken voordat die uitbreekt’ is een bekende uitspraak van journalist en politicus Hans van Mierlo. Als zoon van een bankier en een fabriekseigenaar werd hij in 1931 geboren in Breda.In 1966 was Hans van Mierlo een van de belangrijkste initiatiefnemers voor de oprichting van de sociaalliberale partij D66. Hij was jarenlang het gezicht van deze partij. Deze typografische muurschildering is een eerbetoon aan Van Mierlo, die als persoon belangrijk is geweest voor Breda en de Nederlandse politiek.



Over Blind Walls

Blind Walls Gallery is hét museum op straat. Internationale kunstenaars werken aan een groeiende collectie muurschilderingen geïnspireerd op het verleden, heden en de toekomst van Breda. Ook Hans van Mierlo krijgt nu een plek in deze galerij. Deze muurschildering is tot stand gekomen door donaties van leden van D66, andere betrokkenen en de partij D66.