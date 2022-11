Woningbouwproject Blossem wint Bredase architectuurprijs

BREDA - Het plan voor nieuwbouwproject Blossem aan de Ettensebaan in Breda is door de jury unaniem uitgeroepen als winnaar van de BLAStprijs 2022. Thema van de prijs was dit jaar ‘Gebiedsontwikkeling, de 100 dagen-aanpak’. ‘Blossem is op alle vlakken een voorbeeldproject. Dit heeft de stad nodig,’ aldus de jury.

De BLAStprijs, de Bredase prijs voor landschap, architectuur en stedenbouw, is een initiatief van architectuurplatform BLASt, ondersteund door de gemeente Breda. Doel van de prijs is om de ontwikkeling van de ruimtelijke kwaliteit in Breda te stimuleren. De prijs, die dit jaar voor de zevende keer werd uitgereikt, stond in het teken van gebiedsontwikkeling. De winnaar van de BLAStprijs werd woensdagavond 2 november bekendgemaakt tijdens een feestelijke avond in Podium Bloos. De BLAStprijs bestaat uit een plaquette met een geabstraheerde afbeelding van de Bredase roede, een historisch bouwkundige lengtemaat die uniek was voor de Baronie van Breda.

Versnellingsopgave

Het Bredase college heeft zich het realiseren van 6.000 woningen ten doel gesteld om de wooncrisis te lijf te gaan. Een doel dat mede dankzij de versnellingsopgave, ook wel de 100 dagen-aanpak genoemd, gerealiseerd wordt. Bij de ontwikkeling van grootschalige bouwlocaties zoekt de gemeente al bij aanvang actief samenwerking met de marktpartijen. In 100 dagen, die zijn bedoeld als gezamenlijke verkenningsfase, wordt samen een gebiedsperspectief gemaakt dat als uitgangspunt dient en waaraan alle partijen zich conformeren.

Inzet van de BLAStprijs 2022 was om de resultaten van de 100 dagen-aanpak kritisch tegen het licht te houden. Wat hebben deze plannen opgeleverd? Zijn de procedures werkelijk sneller verlopen? Is deze processnelheid niet ten koste gegaan van de kwaliteit? Wat bieden de plannen, naast woningen, voor meerwaarde aan de stad?

Jury

De jury bestond dit jaar uit architect Christine De Ruijter (AWG architecten), landschapsarchitect Gerwin de Vries (Flux landscape architecture) en planoloog Maarten Hoorn (Platform 31). Zij koos unaniem het plan voor project Blossem, op het voormalige fabrieksterrein van Nibb-it, tot winnaar. Het plan is ontworpen door Studioninedots, in samenwerking met Karres en Brands. Opdrachtgever is ontwikkelingscombinatie NBU/Maas-Jacobs. Blossem wordt een groene, autoluwe wijk met zo’n 600 woningen.

Uit het juryrapport: “Blossem heeft door de 100 dagen-aanpak de grootste kwaliteitswinst geboekt en is een duidelijk voorbeeld van hoe die aanpak zou moeten werken. Het gevarieerde groen, de aandacht voor overgangen, de mobiliteitsvisie, de hoge dichtheid, de diversiteit aan woningtypes en volumes, de aandacht voor de cultuur van de plek als voormalig fabrieksterrein, de zorgvuldige aansluiting met de buurt; door de integrale aanpak hebben alle aspecten gelijke aandacht gehad en valt alles samen. De kwaliteiten van dit plan zullen ook buiten de plangrenzen een positieve impuls geven. Een cadeau niet alleen voor de toekomstige bewoners maar ook voor de omwonenden.”

De andere genomineerden voor de BLAStprijs waren de projecten Heiveldhoef (bij de Tilburgseweg/Kadijk) door CB5 en Woonakker Teteringen (Hoeveneind/Bolderstraat) door gemeente Breda, team Stedenbouw & Landschap, Stadsingenieurs.