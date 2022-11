Breda verruimt startersregeling: Meer lenen voor duurdere woning

BREDA - Door de verder stagnerende huur- en koopwoningmarkt, de gestegen huizenprijzen en het toenemend tekort aan betaalbare woningen is het voor jongere inwoners van Breda moeilijk nog een woning te kopen. Om hen de kans te bieden een eigen woning te kopen wil de gemeente Breda de voorwaarden van de Starterslening verruimen.

De maximale koopsom zal worden verhoogd naar de Nationale Hypotheek Garantie (NHG)-grens en het maximale leenbedrag verhoogd naar 50.000 euro. De raad wordt gevraagd deze verandering vast te stellen.

De Starterslening is een financiële impuls om starters kansen te bieden een eigen woning te kopen. Het biedt koopstarters de mogelijkheid een woning te kopen die op basis van het huidige inkomen van de starter niet bereikbaar is. Met de Starterslening kunnen ze het verschil tussen de aankoopkosten van de woning en het maximaal te lenen bedrag overbruggen. Dit biedt meer jongere inwoners van Breda de mogelijkheid een woning te kopen.

“We willen dat onze jongeren in Breda kunnen blijven wonen”, legt wethouder wonen Arjen van Drunen uit. Op dit moment is dat erg lastig. De afgelopen jaren zijn de huizenprijzen enorm gestegen. Daarnaast is de hypotheekrente op dit moment hoog. Dat maakt kopen nog moeilijker.”

“Om starters met een lager of middeninkomen een betere kans op een eigen woning te bieden, moeten we ervoor zorgen dat de voorwaarden van de Startersregeling verruimd worden.”

Toekomstbestendige woning

Het verhogen van het huidige leenbedrag van 25.000 euro naar maximaal 50.000 euro biedt starters meer ruimte voor het verkrijgen van een hypotheek inclusief eventuele verbeter- en meerwerkkosten, zoals energiemaatregelen. En door de koopsom te verhogen van 225.000 euro naar de NHG-grens (nu 355.000 euro en vanaf 2023 405.000 euro) kunnen de starters een toekomstbestendigere woning kopen.

De maximale leeftijdsgrens van 35 jaar blijft gelijk.