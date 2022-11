Tiener vermist vanuit Teteringen: ‘Wie heeft Ashley (15) gezien?’

TETERINGEN - De politie is op zoek naar de vermiste tiener Ashley. Zij werd voor het laatst gezien in de Maria Rabbonistraat in Teteringen.

De 15-jarige Ashley is sinds 1 november 2022 sinds 18.00 uur vermist uit de gemeente Breda. Zij is het laatst gezien op de Maria Rabbonistraat te Teteringen. Zij verplaatst zich mogelijk op een fiets, laat de politie weten.