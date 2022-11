In alle vroegte werden in Breda de Hubkes gezegend

BREDA - In alle vroegte heeft pastoor Richard Lobt vanochtend bij drie bakkerijen in de gemeente Breda de Hubkes gezegend. Hij eindigde om 08.00 uur bij bakkerij Dikke Mik aan het Brabantplein. “Het is altijd een bijzonder moment om mee te maken. We verwachten vandaag weer veel klanten die de gezegende Hubkes komen kopen”, vertelt medewerkster Claudia.

Het is een traditie voor veel Bredanaars: ‘Hubkes’ eten op 3 november. Pastoor Richard Lobt ging vanochtend dan ook in alle vroegte langs drie bakkerijen om de broodjes te zegenen. Hij begon om 07.15 uur in Teteringen, ging daarna door naar een bakker aan de Boschstraat en eindigde om 08.00 uur bij bakkerij Dikke Mik aan het Brabantplein.

In de bakkerij lagen zo’n zeshonderd Hubkes klaar om gezegend te worden, vertelde medewerkster Claudia. Een aantal klanten was extra vroeg naar de winkel gekomen om de zegening mee te maken. “Het is natuurlijk altijd een bijzonder moment als de Hubkes gezegend worden. We verwachten er vandaag weer veel te verkopen, want voor veel klanten is het eten van Hubkes op 3 november echt een traditie”, aldus Claudia. “Al zien we wel dat het toch vooral de oudere generatie is, die de broodjes komt kopen. Veel jongere mensen kennen de traditie niet goed. Zij reageren soms verbaasd wanneer we vertellen dat de Hubkes echt door een pastoor gezegend worden bij ons in de bakkerij.”

Hubkes

Sint Hubertus is de beschermheilige van de jacht. De gezegende broodjes die op de feestdag van Sint Hubertus gegeten worden zouden bescherming bieden tegen hondsdolheid. Tijdens de zegening stond pastoor Richard Lobt stil bij deze betekenis, maar ook sprak hij een gebed uit voor de bakkers zelf. “Geen mens kan zonder brood. Brood laat ons leven. We bidden voor de bakkers in deze voor hen moeilijke tijden.”