Met een prikker de stad schoon houden: 800e vrijwilliger voor Opgeruimd Breda

BREDA - Het burgerinitiatief Opgeruimd Breda heeft weer een mijlpaal bereikt. Deze week heeft de organisatie de 800ste deelnemer in kunnen schrijven.

Opgeruimd Breda is gestart op 1 juni 2020. Het doel van de stichting is om de burgers van de stad te stimuleren om in hun eigen straat, buurt of wijk, zwerfvuil op te ruimen. Inmiddels zijn de deelnemers van Opgeruimd Breda overal in Breda op straat te vinden met hun prikstok en vuilniszak in de aanslag om de stad opgeruimd te houden.

“Veel deelnemers geven aan dat ze zich erg storen aan het zwerfvuil op straat”, legt Peter van der List uit. “Velen wandelen regelmatig door de buurt en irriteren zich aan alle troep die op straat wordt achtergelaten, door medeburgers. Daar kan je dan overheen lopen, maar je kan het ook op gaan ruimen. Want daarna hoef je je niet meer te irriteren. Je krijgt er juist een goed gevoel van. Dat is een veelgehoorde opmerking.”

Eigenlijk zou het mooi zijn als Opgeruimd Breda geen bestaansrecht zou hoeven te hebben, benadrukt Van der List. “Maar de wereld is weerbarstig en het zwerfvuil verdwijnt niet vanzelf. Wel als iedereen zijn afval in een vuilbak zou doen of mee naar huis neemt en het daar wegwerpt. Want een beter milieu begint bij je zelf, was ooit een oude slogan. Die nu wellicht nog actueler is.”

Opgeruimd Breda wordt gefaciliteerd door de Gemeente Breda. Zij stellen goede materialen ter beschikking, zodat de deelnemers op een verantwoorde manier het zwerfvuil kunnen opruimen. Mocht je ook interesse hebben om mee te gaan doen? Stuur dan een mailtje naar opgeruimdbreda@ziggo.nl