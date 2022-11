Groene deelscooters verdwijnen in tientallen gemeenten, maar niet in Breda

BREDA - De groene deelscooters van Go Sharing zijn al ruim twee jaar een begrip in Breda. Maar na jarenlange uitbreidingen in nieuwe steden, zet het bedrijf nu een forse stap terug. Go Sharing trekt zich terug uit tientallen gemeenten. In Breda blijven de groene deelscooters wél beschikbaar.

Go Sharing bestaat momenteel drie jaar, en is in die jaren snel gegroeid. Inmiddels rijden er groene deelscooters van het merk in meer dan 40 Nederlandse gemeenten. Maar winstgevend is het bedrijf lang niet overal. Daarom is het bedrijf afhankelijk van investeerders. En die zijn in het huidige economische klimaat terughoudend om te investeren, stelt het bedrijf. “Daarom hebben wij besloten om eerst te focussen op het rendabel krijgen van ons systeem. Hierbij zullen wij een stap terug doen en zullen wij ons uit een aantal steden tijdelijk terugtrekken. De oorzaak van het vertrek is een nog te laag gebruik van de voertuigen en veel schade door vandalisme. Daarnaast is het lastig en duur om de wat meer afgelegen gebieden te servicen.”

In totaal trekt het bedrijf zich terug uit maar liefst 32 van de 45 gemeenten waar Go Sharing actief is, meldt het AD. In Breda blijven de groene deelscooters vooralsnog wél rijden. “Door ons te focussen op de gebieden waar het gebruik goed is, willen we een stabiele basis voor deelvervoer creëren en de kwaliteit verder bevorderen. Parallel aan dit traject voeren we gesprekken en doen we onderzoek om te kijken wat ervoor nodig is om deelvervoer ook in ze zetten op locaties die momenteel niet rendabel zijn.” Het is de ambitie van Go Sharing om een mobiliteitsalternatief te kunnen bieden voor de auto en een goede aanvulling te zijn op het OV.

Schade

Eén van de problemen waar Go Sharing al sinds de start mee kampt is vandalisme. Deelscooters worden regelmatig vernield, in het water gereden of in brand gestoken. Ook in Breda worden de deelscooters met regelmaat zwaar beschadigd teruggevonden.