Bouw van nieuwe kerk aan de Ettensebaan bereikt hoogste punt

BREDA - Veel kerken hebben te maken met een afname van het aantal bezoekers. Maar de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen, in de volksmond beter bekend als de mormomen, groeide juist uit haar jasje. Daarom bouwen zij momenteel aan een nieuw gebouw aan de Ettensebaan voor de leden van Breda en omstreken.

Het oude gebouw op de Monseigneur de Vetstraat in Breda-Oost is te klein geworden voor de activiteiten en vergaderingen die worden gehouden. Daarom wordt er nu een gebouw neergezet aan de Ettensebaan in Princenhage waar wel 500 leden in kunnen. “Daar zijn we als kerk erg blij mee en trots want het komt er geweldig uit te zien met mooie lijnen en een bijzonder dak met begroeiing”, laat een woordvoerder namens de kerk weten.

De bouw vordert inmiddels gestaag. Aanstaande zaterdag wordt het bereiken van het hoogste punt van de bouw gevierd. Begin volgend jaar zullen de deuren van het nieuwe kerkgebouw opengaan.

Locatie

Het nieuwe kerkgebouw van de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen is gelegen naast het Poolse Ereveld aan de Ettensebaan.



De kerk aan de Ettensebaan in aanbouw. Foto: BredaVandaag