Vermiste tiener uit Teteringen is terecht

TETERINGEN - De vermiste Ashley (15) uit Teteringen is terecht. De tiener werd sinds 1 november vermist.

De 15-jarige Ashley werd sinds 1 november rond 18.00 uur vermist. Ze was voor het laatst gezien in de Maria Rabbonistraat in Teteringen.

De politie riep mensen op om tips over de vermissingszaak te delen. Vrijdag 4 november is bekend gemaakt dat de vermissingszaak niet meer actueel is. De vermiste tiener is terecht.