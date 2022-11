Bredanaar Hans is de beste klusser van de regio

BREDA - Hans Romme is uitgeroepen tot de Beste Klusser van de regio Breda. Dat maakt Hornbach deze week bekend na de eerste ronde in de klusstrijd van de Beste Klusser van Nederland. Hans werd tot winnaar van zijn regio uitgeroepen door een vakkundige jury die zich had gebogen over de vele ingezonden projecten van deelnemers uit het hele land.

Hans’ zelfgemaakte badkamer werd uitgekozen als best ingezonden project van Breda en omstreken. Hij mag zich een heel jaar lang Beste Klusser in zijn eigen regio noemen. Een titel om trots op te zijn. En het kan nóg mooier worden, want als regiowinnaar maakt Hans kans om door te stoten naar de finale. De regionale verkiezing was nog maar de eerste stap van de zoektocht naar de Beste Klusser van heel Nederland. Honderden mensen met twee rechterhanden schreven zich in voor de pretentieuze verkiezing die dit jaar voor de 6e keer wordt georganiseerd. Inschrijven konden de deelnemers tot en met 16 oktober door hun mooiste klusproject met foto’s en video’s te uploaden. De jury die alle projecten heeft beoordeeld, was overweldigd bij het zien van zoveel klustalent in Nederland.

Kwalificatieproef

Om kans te maken op één van de slechts drie finaleplekken, moeten de regiowinnaars een kwalificatieproef afleggen. “We krijgen een geweldige opdracht”, zegt Hans. “Iedereen moet eigenhandig een XL-katapult bouwen. Daarvoor krijgen we drie uur de tijd en alle materialen die we nodig hebben. Ik voel de spanning toenemen en ik heb er vooral ontzettend veel zin in.” Het wordt dus zwoegen en zweten voor de deelnemers onder de leiding van presentator Maxim Hartman. Een vakjury beoordeelt de projecten onder andere op constructie, creativiteit en afwerking. Daarbij moet de katapult een bal van maar liefst vijf kilo kunnen afvuren. De drie regiowinnaars die het er bij de kwalificatieproef het beste vanaf brengen, verdienen een plek in de finale.

Tv-finale

De drie finalisten gaan op zaterdag 26 november de strijd met elkaar aan in de finale van De Beste Klusser van Nederland 2022 waarvan tv-zender Veronica verslag zal doen. De finalisten krijgen een project voor de kiezen waarbij ze al hun kluskennis, doorzettingsvermogen en creativiteit uit de kast moeten trekken. Ze zullen zichzelf moeten overtreffen om de uiterst kritische en vakkundige jury te overtuigen van hun klustalent.