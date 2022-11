Weerbericht Breda: ‘Zaterdag kans op zon, maar zondag regent het’

BREDA - Weerman Nico Koevoets houdt zich al jaren bezig met het weer in West-Brabant. Vandaag de weersverwachting voor vrijdag 4 november en de komende dagen.

Een klein, maar venijnig lagedrukgebiedje trekt via België naar het oosten weg. In de loop van vrijdag kan er een enkele bui vanaf de Noordzee binnen drijven. Zaterdag bouwt zich tijdelijk een rug van hoge luchtdruk op. Zondag trekt alweer een nieuwe regenzone door Brabant.



Vrijdag 4 november 2022

Na de felle buien van gisterenavond en afgelopen nacht is het vanochtend rustig weer. Wolken en zon wisselen elkaar af. Vanmiddag zou er lokaal een bui vanaf de Noordzee kunnen binnen drijven, maar de meeste plaatsen houden het droog. Er staat een zwakke tot matige noordwestenwind van gemiddeld 2 of 3 Beaufort. Het is met 12 graden wat frisser dan de voorgaande dagen.



Het weer voor de komende dagen

Zaterdag 5 november

De dag begint met een zonnige ochtend. In de loop van de middag komen er steeds meer wolken, maar het blijft overdag droog. Er waait een matige wind uit het zuiden tot zuidwesten, gemiddeld met 3 tot 4 Beaufort. De temperaturen lopen iets op naar 13 graden.



Zondag 6 november

Veel bewolking met nu en dan regen. De zuidenwind trekt aan naar matig tot vrij krachtig (4 tot 5 Beaufort). Maxima rond 11 graden.



Maandag 7 november

Opnieuw veel wolken met aanvankelijk in de ochtend wat motregen. Gaandeweg de dag droog en mogelijk later op de middag nog wat zonneschijn. De wind blijft stevig doorstaan, gemiddeld 4 of 5 Beaufort. Wel wordt het terug zachter met een graad of 15.



Zo was het weer donderdag 3 november 2022

Maximumtemperatuur: 15,7 graden

Minimumtemperatuur: 10,5 graden

Neerslag: 10,0 mm (tot 10 uur vrijdagochtend en met onweer rond 00.30u)

Meetpunt Breda - Haagse Beemden



Weersverwachting opgesteld vrijdag 4 november 2022 om 10:00 uur