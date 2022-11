Lucien Verhoef droomt van een ‘normaal’ carnavalsjaar

BREDA - Het aftellen naar 11-11 kan beginnen. En voor voorzitter Lucien Verhoef zal het een speciale editie worden. Het is namelijk zijn laatste jaar als voorzitter van de stichting. “Het is na alle coronajaren natuurlijk echt een droom om te mogen eindigen met een ‘normaal’ carnavalsjaar”, vertelt hij.

Het was na de zomer weer even inkomen, maar inmiddels barst voorzitter Lucien Verhoef weer van de energie om aan een nieuw carnavalsseizoen te beginnen. Dat doet hij samen met een enthousiaste vrijwilligers van stichting Kielegat. “We hebben een ontzettend leuke club mensen, die met heel veel enthousiasme carnaval in het Kielegat organiseren. Wat ik zelf ontzettend leuk vind, zijn alle nieuwe ideeën die er zijn. Carnaval is natuurlijk een feest van traditie. Maar in ‘t Kielegat zoeken we naar de balans tussen traditie en vernieuwing. Dat lukt heel goed, en juist al die nieuwe ideeën geven heel erg veel energie.” Veel verenigingen en stichtingen hebben, mede door de coronatijd, last van een terugloop van vrijwilligers. Maar dat probleem heeft ‘t Kielegat niet. “We zijn natuurlijk dingen blijven organiseren. Daardoor bleef iedereen betrokken. En tijdens de laatste Komdurbij hebben weer zo’n 10 nieuwe vrijwilligers zich aangemeld. Dat is heel erg fijn.”

Voor Luciën zal het zijn laatste jaar zijn als voorzitter van de stichting. Lucien startte als voorzitter in 2017, en dit seizoen is het laatste jaar van zijn tweede termijn. “Mijn eerste drie jaren als voorzitter vond ik best een uitdaging. Maar als ik er nu op terugkijk, waren dat eigenlijk de makkelijke jaren. We hebben met corona natuurlijk echt veel te verduren gehad. We hebben er het beste van gemaakt en daar ben ik trots op. Maar ik ben tegelijkertijd heel blij dat ik af kan sluiten met een ‘normaal’ carnavalsjaar met alles erop en eraan.”

De grootste uitdagingen komend seizoen liggen volgens Verhoef bij de kapellen en de bouwclubs. “Sommige mensen die gestopt zijn met bouwen in coronatijd zijn inmiddels wel gewend aan de extra vrije tijd. En bij kapellen zie je al jaren dat zij moeite hebben om aan nieuwe aanwas te komen. Dat zijn komend carnavalsseizoen wel uitdagingen. Net zoals de gestegen prijzen voor bouwmaterialen dat zijn.”