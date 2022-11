Kielegat zet in op de jeugd met speciaal Jeugdhosssen op de Markt

BREDA - ‘t Kielegat zet dit seizoen extra in op de jeugd. En dat gaan de Bredase jongeren terugzien in het carnavalsprogramma van dit seizoen. Zo zal dit seizoen voor de eerste keer het ‘jeugdhossen op de Markt’ worden georganiseerd.

“Afgelopen jaar was het Stuiterbal voor jongeren helemaal uitverkocht. Dat laat ons echt zien dat jongeren behoefte hebben aan wat we voor ze organiseren”, legt Anouk Bakkers van Stichting Kielegat uit. “Daarom willen we echt inzetten op activiteiten voor jongeren.” Dat doet de stichting onder andere met het nieuwe Jeugdhossen op de Markt, dat vóór het traditionele hossen op carnavalszondag plaats zal vinden. “Het Hossen op de Markt is altijd enorm populair. Voorafgaand aan het ‘normale’ hossen zal deze keer het jeugdhossen plaatsvinden.”

Nieuw

Er is dit carnavalsseizoen meer nieuw in ‘t Kielegat. “We staan echt te springen om weer ouderwets groots uit te pakken. En om veel nieuwe ideeën die we op de plank hebben liggen eindelijk uit te kunnen voeren!”, vertelt Anouk. Zo is er een Kielegatse ‘ofaovond, en het Kielegats dictee dat tot nu toe enkel online plaatsvond zal dit jaar op locatie worden gehouden. Verder keert de populaire Kielegatse vrijmarkt in januari terug voor een tweede editie.

Alles over carnaval in ‘t Kielegat vind je op www.kielegat.nl.