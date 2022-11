MEZZ omgetoverd tot vintage winkel

BREDA - Poppodium MEZZ zal morgen worden omgetoverd tot een grote Vintage pop-up store. Het poppodium zal vol staan met vintage kleding. De dag wordt georganiseerd door de winkel Square Eight.

Liefhebbers van vintage kleren kunnnen hun hart ophalen morgen bij de grote Vintage Kilo Sale pop-up store in MEZZ. Het poppodium zal vol staan met vintage kleding.

Mensen die hierheen gaan kunnen voor 17 euro 50 per kilo kleding kopen, vandaar de term Kilo Sale. Er zijn bloesjes met allerlei printjes, jassen van leer, wol of katoen, broeken in verschillende modellen, sweaters in diverse kleuren en nog veel meer.

Square eight

De vintage sale wordt georganiseerd door Square Eight. Deze winkel is opgericht door de broers Daud en Roël IJsselstein. De store is morgen geopend van 10:00 uur tot en met 17:00 uur.