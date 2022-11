Bredase Pim morgen te zien in kwartfinale operaprogramma ARIA

BREDA - De 29-jarige Bredanaar Pim van Drunen staat morgen alweer in de kwartfinale van het programma ARIA van Omroep MAX. Het programma gaat op zoek naar dé nieuwe operaster van Nederland.

Van kinds af aan staat de Bredase Pim van Drunen al op de planken. Zo speelde hij bijvoorbeeld op jonge leeftijd de rol van Ciske de Rat in de gelijknamige musical. Ook is hij actief als freelance klassiek zanger en in die hoedanigheid doet hij ook mee aan het programma ARIA.

In ARIA wordt gezocht naar de nieuwe operaster van Nederland. In de 8-delige serie krijgen de kandidaten wekelijks uitdagende zangopdrachten. ARIA is morgen om 20:25 uur te zien bij MAX op NPO1.