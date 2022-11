Weerbericht Breda: ‘Wisselvallig, maar zeer zacht’

BREDA - Weerman Nico Koevoets houdt zich al jaren bezig met het weer in West-Brabant. Vandaag de weersverwachting voor maandag 7 november en de komende dagen.

Op de Atlantische Oceaan ligt een groot lagedrukgebied. Regenfronten ervan liggen boven de Britse eilanden. Maandagochtend passeert een buienlijn Brabant.



Maandag 7 november

Zowel in de nacht van zondag op maandag als maandagochtend is het wisselend bewolkt met lokale buien. Tijdens de middag neemt de buiigheid af, maar er blijft een wisselende bewolking. De wind waait matig tot vrij krachtig (4 tot 5 Beaufort) uit zuid of zuidwest. Maxima rond de 14 graden.



Het weer voor de komende dagen

Dinsdag 8 november

De dag begint met opklaringen. In de zon loopt de temperatuur op naar 16 graden. Gaandeweg de dag komen er meer wolken op de nadering van een koufront. Tegen en in de avond brengt die regen. De wind waait matig tot vrij krachtig uit het zuiden met rukwinden van 50 tot 60 km/u.



Woensdag 9 november

Wisselende bewolking met lokale buien. De zuidwestenwind waait gemiddeld matig met 3 tot 4 Beaufort, maar rukwinden van 50 tot 60 km/u zijn nog steeds aan de orde. Het blijft zeer zacht met kwikstanden tot 15 graden.



Donderdag 10 november

Het weer wordt rustiger door de opbouw van een hogedrukgebied boven het vasteland van Europa. Dat betekent droog weer met geregeld zon en een matig zuidenwindje van 3 Beaufort. Maximumtemperaturen reiken tot 15 graden.



Zo was het weer zondag 6 november 2022

Maximumtemperatuur: 13,1 graden

Minimumtemperatuur: 8,0 graden

Neerslag: 6,4 mm

Meetpunt Breda - Haagse Beemden



Weersverwachting opgesteld zondag 6 november 2022 om 22:00 uur