Bredase gebouwen kleuren groen om aandacht te vragen voor pleegzorg

BREDA - Sinds 2 november kleuren meerdere Bredase gebouwen en de Willemstraat ‘s avonds groen. Dit gebeurt om aandacht te vragen voor pleegzorg. Want Pleegzorg Nederland heeft een tekort aan beschikbare pleegouders.

Van 2 tot en met 9 november is de Week van de Pleegzorg. In deze week vraagt Pleegzorg Nederland aandacht voor het belang van meer pleegouders. Er is namelijk al een aantal jaren sprake van een afname van het aantal nieuwe pleegouders. Tegelijkertijd is de vraag naar pleegzorg nog altijd groter dan het aanbod van beschikbare pleegouders. Daardoor neemt het tekort langzaam, maar gestaag toe.

Vigere Jeugdzorg begeleidt op dit moment in Breda 106 pleeggezinnen. In Brabant wachten er 100 kinderen op een plekje in een pleeggezin. Breda ondersteunt het belang van meer pleegouders en verlicht de Willemstraat heel de week groen. Ook gebouwen zoals Bond Towers en speelparadijs Kabonk bij Breepark worden groen verlicht. Hiermee wordt gevraagd om de toekomst van een kind #groenlicht te geven.

“Wanneer kinderen door omstandigheden even niet bij hun eigen ouders kunnen verblijven, wordt voor hen gezocht naar een veilig en warm pleeggezin dat tijdelijk de zorg voor hen op zich neemt”, wethouder Boaz Adank. “De meeste mensen denken bij pleegzorg aan zeven dagen in de week zorgen voor een kwetsbaar kind. Maar dat is niet de enige vorm waar men hulp in kan bieden. Ook met bijvoorbeeld een weekendopvang kunnen sommige kinderen al erg geholpen worden. Ik hoop dat er door de aandacht voor dit onderwerp in de Week van de Pleegzorg en de campagne #groenlicht meer mensen gaan nadenken over hoe ze kunnen helpen in de toekomst van deze kinderen.”

Kinderen de dupe

Kinderen zijn de dupe van het langdurige tekort aan pleegouders. Omdat minder pleegouders beschikbaar zijn, is het voor de pleegzorg steeds lastiger om een juiste match te maken tussen kind en pleegouder. “Idealiter wordt een match gemaakt, rekening houdende met onder andere cultuur en (migratie)achtergrond. Dit lukt steeds minder goed, omdat we weinig beschikbare pleegouders hebben om uit te kiezen,” aldus Mieke Jorissen van Vigere Jeugdzorg. Ook worden kinderen nu steeds vaker doorgeplaatst omdat het langer duurt voordat een duurzaam verblijf is gevonden.