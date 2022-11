Circus Hollandia komt naar Breda

BREDA - Van vrijdag 18 november t/m zondag 27 november speelt Circus Hollandia in Breda. Het circus van Milko Seyvers speelt in Breepark. “De voorstelling is een mix aan spanning, betovering, humor, verbazing en adembenemende schoonheid. Genieten voor alle leeftijden”, aldus de Brabander.



“Eindelijk kom ik thuis”, zegt Milko. “Het moet leuk zijn voor kinderen, maar het is beslist geen kindervoorstelling. Circus Hollandia is voor alle leeftijden. Met de vier bloedmooie tovenaressen van ANGELS INC zijn we een reizend Las Vegas door Nederland. De wereldtop in illusies! En wat te denken van een menselijke kanonskogel en de vrolijkste honden ter wereld? Komt dat zien mensen!’’



King Kong

Ook brengt hij een grote verrassing mee naar Breda: “Ik wilde voor eigen publiek iets heel bijzonders brengen. Ik ben zelf klein en wat is dan leuker om een reus als KING KONG naar het circus te halen. Sensationeel! De grote filmheld is terug! Een grotere tegenstelling krijgt het publiek in de piste nooit meer te zien. Het wordt kortom een reusachtig sensationele voorstelling met tal van artiesten uit de hele wereld.”



Het is voor Milko bijzonder om in Breda te zijn: “We reizen helemaal in de geest van Circus Herman Renz van stad naar stad. Mensen hebben naar het circus gesnakt. Ik kom uit Brabant en niets is mooier dan deze succesvolle tournee in Breda af te sluiten. Nergens anders dan hier wordt de volkscultuur zo omarmd, Ik kom hier thuis, dit is mijn publiek. Ik snak ernaar de Brabanders te laten genieten van echt circus zoals het hoort te zijn. Ik zou zeggen: mis het niet!’’