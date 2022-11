Breda handhaaft met camera’s op dieselvrachtwagens in milieuzone

BREDA - Vanaf 1 december handhaaft gemeente Breda op dieselvrachtwagens die de milieuzone binnen rijden. Hiervoor zijn camera’s geplaatst. De milieuzone in de gemeente Breda is grofweg het gebied binnen de singels, aangegeven met speciale verkeersborden.

De handhaving hierop gebeurde tot nu toe door buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s). Een overtreding wordt vanaf 1 december 2022 geregistreerd op camera. De eerste twee maanden krijgen overtreders een waarschuwing. Na deze periode deelt het openbaar ministerie boetes uit. De boete op een overtreding van de milieuzone is 250 euro.

Eisen

Sinds1 januari 2022 zijn de eisen landelijk aangescherpt voor dieselvrachtwagens. Dieselvrachtwagens met emissieklasse 0 t/m 5 mogen niet meer binnen de singels rijden. Voor vrachtwagens op benzine, aardgas of LPG geldt geen toegangsbeperking. Onder bepaalde voorwaarden kan er een ontheffing aangevraagd worden.

Vanaf 2025 mogen gemeenten een nul-emissie (ZE-zone) invoeren. Breda treft hiervoor de voorbereidingen, maar het exacte invoeringsjaar is nog niet bekend. Dit betekent dat dan alleen nog volledig uitstootvrije vracht- en bestelwagens het centrum van Breda mogen inrijden. Het doel is om de luchtkwaliteit en de leefkwaliteit in Breda te verbeteren en de uitstoot van CO2, NOx en fijnstof als gevolg van stadsverkeer te verminderen. Daarnaast wil Breda de geluidsoverlast beperken.