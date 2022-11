Foto: LEDS GO

Leds Go levert 7500 euro op voor Zomerkampen Breda

TETERINGEN - Op Golfpark de Haenen liepen afgelopen zaterdagavond ruim 300 lopers over een magisch verlicht parcours de vijfde editie van Wuzzi Alert LEDS GO! Breda. De lopers hebben samen met de sponsoren het record bedrag van 7.500 euro opgehaald. Dat bedrag wordt gedoneerd aan Stichting Zomerkampen Breda.

Waar Goldpark de Haenen normaal een rustige plek is waar golfers op de prachtige baan een bal slaan, was het zaterdagavond 5 november een drukte van belang. Lopers uit Breda en omgeving kwamen naar het golfpark om in het donker een prachtig verlicht parcours te lopen. Allemaal ontvingen zij kleurrijke led-lampjes om te dragen tijdens de loop. Veel lopers hadden zelf al feestelijke verlichting omgedaan.

Het resultaat was een bont verlichte stoet van lopers door de bossen en over de golfbaan. De danseressen langs het parcours, de fanfare en de bijzonder aangelichte kunstwerken op de golfbaan maakten het geheel tot een visueel en vrolijk spektakel.

Recordopbrengst

Het evenement was bijna volledig uitverkocht. Met ruim 300 lopers was er sprake van een recordaantal deelnemers die samen met de sponsoren het recordbedrag van 7.500 euro bijeen hebben gebracht.

Het succes van deze editie werd bekroond met een nieuwe hoofdsponsor. Wuzzi Alert uit Breda heeft zich voor drie jaar als hoofdsponsor verbonden aan LEDS GO! Breda en heeft daarmee de basis gelegd voor de komende edities.

Lopen voor Zomerkampen Breda

Alle opbrengsten van LEDS GO! Breda gaan naar Stichting Zomerkampen Breda. Deze Stichting organiseert betaalbare kampen voor alle kinderen uit de gemeente Breda en omgeving. Juist ook voor kinderen uit gezinnen met weinig financiële middelen of die extra aandacht nodig hebben, bijvoorbeeld een kind een lichte verstandelijke beperking of gedragsproblemen. Zo beleeft ieder kind een onvergetelijk zomerkamp vol avontuur en plezier