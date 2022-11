Deelscooter vliegt al rijdend in brand aan de Zuilenstraat

BREDA - Een gebruiker van een deelscooter is maandagavond flink geschrokken. De scooter begon tijdens het rijden te roken en vloog in brand. De brandweer kwam ter plaatse om de scooter te blussen.

In de Zuilenstraat in Breda is maandagavond rond 20.30 uur een deelscooter van het merk Check in brand gevlogen. Een jongen was op de scooter aan het rijden, toen hij ineens zag dat de scooter begon te roken. Ook kwamen er vlammen tevoorschijn. De jongen is de stoep op gereden en daar afgestapt. Hij heeft meteen de hulpdiensten gewaarschuwd.

De brandweer was snel aanwezig en bluste de scooter. De brandweer kon niet voorkomen dat de scooter geheel uitbrandde.