Het Stadspodium komt naar Brabantpark

BREDA - In de wijk Brabantpark organiseert het Stadspodium vandaag buurtfestival Breda Toont. Deze zaterdag 12 november is er een programma vol muziek, dans, beeldende kunst, spelletjes en sportieve activiteiten in de Poelewei.

Er zijn dit weekend volop bordspelletjes, workshops en live-optredens in Brabantpark. Tegelijkertijd kunnen bezoekers er genieten van de Indische en Marokkaanse keuken. En is er een markt met creatieve artikelen: van sieraden tot Afrikaanse kleding. “Kom kijken of doe mee aan een van de workshops. Deelname gratis”, aldus de organisatie.

Programma

Breda on Tour (14.00-16.00): “Wij verzorgen crea- activiteiten in heel Breda voor kinderen vanaf 4 t/m 12 jaar en voor ouderen tot 100 jaar. Als activiteit deze dag in De Poelewei gaan we Kerst-sterren maken, en Zeng Tangle kleuren.”

Blind Walls Gallery (14.00-19.00): Blind Walls Gallery komt naar De Poelewei en nodigt iedereen uit: je krijgt je eigen draagtas en leert hoe je deze op een mooie en creatieve manier kan beschilderen. En daarna mag je deze tas lekker mee naar huis nemen.

Fun Sports(14.00 – 18.00): Opwindende en originele funsporten: Roundnet, Crossnet en Kanjam. Je hebt ook de kans om 4 leden van het nationale Roundnet-team te ontmoeten.

Dans workshop & demo’s (14.00-16.00): ”Breakdance, Hiphop & Streetdance. Kom lekker meedansen met vrienden en vriendinnen. Workshops Street-dance, Hip-hop en Breakdance. Yannick Huijbregts coacht de Breakdancers en Minoe Bossink begeleidt de Streetdancers en Hiphoppers.”

Virtual Reality bril (14.00-16.30): Wil jij ook eens kennismaken met de Virtual Reality-bril? Waan je even in een compleet andere wereld. Laat je fantasie de vrije loop. Maak nu kennis met de toekomst van Virtual Reality.

Workshop schilderen voor volwassenen. (14.00-16.30): Een workshop schilderen op doek met acrylverf en paletmes voor maximaal 8 personen. “Om wat expressiever te worden met verf gaan we werken met een paletmes, we werken aan de hand van een eenvoudig stilleven en maken daar een virtuoos geheel van.”

Spelletjes middag. (16.00-20.00): Gezelligheid met de echte bordspelletjes. Deze middag kun je meedoen met allerlei bordspelletjes. Spannend en ontspannend met echte spelletjes waar geen computer aan te pas komt.

Zangworkshop door Lynsey Carli.(16.00-18.30): ”Als je denkt dat je niet kunt zingen of je vindt ‘t heel spannend om je stem te laten horen in een groep, dan is deze workshop juist iets voor jou. Met wat simpele oefeningen je stem ontdekken. Voor alle leeftijden.”

Karaoke Fun(19.00-21.00).: Altijd al eens op het podium willen staan als zanger of zangeres? Met de liedjes die je thuis ook al zo vaak en graag zingt? Nu kan je meedoen met onze buurt Karaoke. Van de smartlap tot de top 40. Nederlandstalig en Engels. Van uptempo tot luisterliedjes. Van Rock tot Pop. Neem nu je kans en laat je talent zien met de Karaoke Fun.

FMJ Project live. (21.00-22.00): FMJ project is eigenlijk een studioband o.l.v. gitarist Ferry Johannis. Voor bepaalde gelegenheden formeert Ferry een live-band. Bij dit optreden speelt FMJ project met zijn 2 zoons, zijn broertje en 2 neven; een familie band dus. Aangevuld met gast muzikanten. Het repertoire bestaat uit songs uit de jaren ‘’70/80 van o.a. Santana, Jiva, Paul Simon, Red Bone e.a.