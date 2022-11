Breda is bijna 200.000 stoeptegels armer en wint NK tegelwippen

BREDA - Breda is één van de winnaars van het NK Tegelwippen. Die ludieke wedstrijd stimuleert inwoners om tegels in hun tuin te vervangen voor groen. In de categorie van grote gemeenten was er geen enkele gemeente die zoveel tegels per inwoners ‘wipte’ als Breda. In totaal gaat het om bijna 200.000 tegels.

Het NK Tegelwippen werd voor het derde jaar op rij georganiseerd. De competitie bewijst wederom dat het niet alleen een ludieke strijd is, maar ook daadwerkelijk vergroening oplevert. Van mini-tuintjes tot vergroende schoolpleinen en van private tuintransformaties tot grote buurtprojecten: heel veel mensen staken de handen uit de mouwen. In totaal zijn 2.818.011 tegels gewipt en is er ruim 250.000 m² vergroend. Dat zijn maar liefst 40 voetbalvelden.

“Ik ben trots op de stad en op alle inwoners die hebben meegedaan”, vertelt Peter Bakker, wethouder Klimaat en Energie. “Alle gewipte tegels zijn vervangen door gras, planten en bomen. Zo werken we geweldig samen aan de ambitie om een Stad in een Park te worden in 2030. Al dit extra groen helpt om regen op te vangen tijdens hevige buien en om de temperatuur tijdens hittegolven te beperken. En wat ook belangrijk is: we helpen insecten en dieren in de stad aan voedsel en schuilplekken. Uiteraard wil ik ook de andere deelnemers en winnaars feliciteren, want iedere tegel er uit is een volgende stap naar groene en klimaatadaptieve leefomgeving in heel Nederland.” ” In Breda werden 198429 tegels gewipt, wat neerkomt op 1076,83 tegels per 1000 inwoners. Daarmee wint Breda van onder andere Dordrecht, Arnhem en Den Haag.

Op nk-tegelwippen.nl/tegelstand is de eindstand van alle 135 gemeenten te vinden.