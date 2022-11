Bijzondere beelden bij Curio: Grote politie-oefening met gijzeling en schoten

BREDA - Wie vandaag bij Curio aan de Terheijdenseweg was, zou denken dat er een grote noodsituatie gaande was. De Dienst Speciale Interventies, politie en de ondersteuningsgroep oefenden daar op een scenario waarbij mensen werden gegijzeld en waarbij er geschoten werd in de school.

Een gijzeling in een school waarbij geschoten wordt. Je moet er niet aan denken dat het zou gebeuren in Breda, maar de politie en Dienst Speciale Interventies (DSI) moeten er wel op voorbereid zijn. Daarom werd bij Curio aan de Terheijdenseweg vandaag een grote oefening gehouden. Dat gebeurde bij de opleiding Veiligheid en Vakmanschap.

Bij de oefening werden meerdere mensen gegijzeld door twee personen. Nadat er ‘geschoten’ werd in de school, gingen de DSI en de ondersteuningsgroep de school binnen. De oefening duurde een aantal uren.