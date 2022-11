Ondergrondse obstakels zorgen voor vertraging van vier weken bij werkzaamheden Molenstraat

BREDA - De werkzaamheden aan de Molenstraat gaan vier weken langer duren dan gepland. Dat laat de gemeente Breda middels een brief weten aan omwonenden. De vertraging komt door ‘onvoorziene obstakels onder de grond.

In opdracht van de gemeente is een aannemersbedrijf bezig met werkzaamheden aan de Molenstraat. Op 15 november zou deze straat weer opengesteld worden. Via een brief aan omwonenden laat de gemeente Breda weten dat die deadline niet gehaald gaat worden. “De werkzaamheden lopen uit omdat we bij het leggen/verleggen van kabels en leidingen obstakels onder de grond zijn tegengekmoen, die we niet hebben kunnen voorzien”, aldus de gemeente.

Door de onvoorziene obstakels, zullen de werkzaamheden zo’n vier weken langer duren. “De omleidingsroute blijft dan ook 4 weken langer van kracht. Om de bereikbaarheid van de Catherinastraat en de Sint Annastraat te verbeteren komt er een aanpassing aan de omleiding en dus ook het éénrichtingsverkeer, komend vanaf de Hoge Brug. Het éénrichtingsverkeer door de Kraanstaat en de Cingelstraat wordt tijdelijk omgedraaid, zodat de bewoners aan het Kasteelplein en de Catherinastraat via de Hoge Brug, Kraanstraat en Cingelstraat dag en nacht hun woningen kunnen bereiken. De overige delen van de omleidingsroute blijen hetzelfde zoals ze nu zijn.”

De Nieuwe Veste

De hoofdingang van de Nieuwe Veste blijft tijdens de werkzaamheden bereikbaar. Wel kan er wat hinder zijn door de werkzaamheden. “Er worden kunststof loopschotten neergelegd en het werkvak wordt afgezet met lage bouwhekken. Voor de bezoekers van de Nieuwe Veste, die met de fiets komen, is er een tijdelijke fietsenstalling ingericht op de hoek van de Molenstraat en de Oude Vest. Als deze stalling vol is kunnen fietsers terecht in de fietsenstalling aan de Oude Vest.”