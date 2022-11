Partij voor de Dieren organiseert ludiek schaaktoernooi in protest tegen Indoor Breda

BREDA - Schaken, demonstreren en veganistische hapjes. Op 13 november organiseert Partij voor de Dieren de eerste editie van het ‘Sla Geen Paarden-schaaktoernooi’. Met dit protest evenement wil de partij aandacht vragen voor de misstanden in de paardensport. “Je mag geen paarden slaan, behalve dan natuurlijk in het edele schaakspel!”

Op 13 november vindt in Breda de eerste editie van het Sla Geen Paarden-schaaktoernooi plaats. Dit ludieke protestevenement wordt georganiseerd door de werkgroep van de Partij voor de Dieren Breda. Tijdens het evenement vertelt de wereldberoemde schaker Hans Böhm over de kracht van het paard. Dat demonstreert hij aan de hand van een voorbeeldpartij. De Bredase cateraar Sin Carne verzorgt de veganistische hapjes.

Het is niet toevallig dat het schaaktoernooi juist nu plaatsvindt. “De week na ons event wordt namelijk Indoor Breda georganiseerd. Dat is een groots opgezet paardenevenement”, aldus Tristan Schonis, gemeenteraadslid Partij voor de Dieren. “We grijpen dit moment aan voor een tegenzet. Helaas zien we in de paardensport namelijk nog veel misstanden. Paarden worden op allerlei manieren in het gareel gedwongen en over enge hindernissen gejaagd. En dat terwijl een paard diens eígen, natuurlijke gedrag zou moeten kunnen vertonen.”



Volgens de Partij voor de Dieren is entertainment niet iets wat ten koste van dieren moet gaan. “Daarom kwamen we onlangs ook al met een statement tegen de komst van een (dieren)circus en protesteerden we tegen het gebruik van een paardentram tijdens Nassaudag. En 13 november komen we dus met het schaaktoernooi tegen Indoor Breda.”

Het schaaktoernooi vindt plaats in Bredase basisschool de Spoorzoeker. De inloop is vanaf 12.30 uur. “Voor we goed en wel waren opgestart, hadden we al meer dan tien inschrijvingen”, aldus Schonis. De Bredase fractievoorzitter van Partij voor de Dieren, Janneke van Lierop, opent het toernooi namens de partij. Inschrijven is gratis en kan via: breda@partijvoordedieren.nl