Inzameling DE-punten voor de voedselbank gaat van start

BREDA - De inzamelingsactie van Douwe Egberts-punten gaat weer van start in Breda. Bredanaars kunnen hun Douwe Egberts-punten inleveren bij meerdere locaties. Voorgaande twee jaren leverde die actie maar liefst 4.725.650 DE-punten op. Met die opbrengst konden al 9.700 pakken koffie aan de Voedselbank worden gedoneerd.

Vanaf vandaag, maandag 21 november, zetten Bredase Lions de Douwe Egbertspunten inzameldozen weer klaar in de winkels van Albert Heijn en Jumbo in de gemeente Breda en in Terheijden. Deze keer komt er ook een doos te staan in de nieuwe PLUS supermarkt in Ulvenhout. In de inzameldozen kunnen de mensen hun DE-punten doneren voor het goede doel: Koffie voor de Voedselbank Breda.

Koffie is een relatief duur product en bovendien goed houdbaar, waardoor het meestal niet te vinden is in de Voedselbankpakketten. Door deze inzamelactie van Douwe Egbertspunten kan de Voedselbank nu iets extra’s doen voor haar klanten en tóch koffie in de pakketten doen.

De actie wordt gevoerd door de Lionsclubs Breda De Zuidelijke Baronie en Breda Host. Dit in nauwe samenwerking met de Voedselbank Breda. De inzameldozen blijven staan tot 16 januari 2023.