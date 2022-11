Ook Bredase nachthoreca pakt flink uit tijdens 11/11: ‘Mega kroegentocht’

BREDA - Aankomende vrijdag is het weer zover. Dan vult de Bredase binnenstad zich met hossende feestvierders tijdens 11/11. En dit jaar pakt, naast Stichting Kielegat, ook de nachthoreca flink uit. Zij organiseren namelijk gezamenlijk een ‘mega kroegentocht’.

Na twee jaar ‘stilzitten’ vond de Bredase nachthoreca het hoog tijd om eens flink uit te pakken. Daarom organiseren zij aanstaande vrijdag een ‘mega kroegentocht’. Deze kroegentocht vindt tegelijkertijd met de programmering van ‘t Kielegat.

“We organiseren deze kroegentocht met in totaal 28 nachthoreca”, aldus Arnold van Strien, eigenaar de Kapitein. “Deelnemers kunnen vrijdagmiddag vanaf 15.40 uur een stempelkaart ophalen bij Café 010, de Kastelein, Kapitein of Coyote, maar dit kan ook online. Met deze stempelkaart kunnen deelnemers dan, in willekeurige volgorde, langs bij alle deelnemende cafés.” De kroegentocht begint om 16.11 uur en duurt tot 21.11 uur. Een stempelkaart kost 10 euro. “Met dit ticket scoor je voor 1 euro 50 cent bier, wijn of flügel in alle deelnemende horecazaken.”

Na 21.11 uur is de stempelkaart niet meer geldig. “Dan gaan we weer gewoon over op de normale tarieven. Deelnemers kunnen nog wel heel de nacht hun stempelkaart inleveren. Daarmee maak je kans op mooie prijzen!”

Vereniging

Het is het eerste grote evenement dat de deelnemende horecazaken gezamenlijk organiseren. “Maar er zit meer aan te komen”, aldus Van Strien. “We hebben namelijk een vereniging opgericht met een groot aantal nachthoreca. We willen namelijk meer ga investeren in feesten. De nachthoreca verdient wel wat meer aandacht. Het was tot nu toe ieder voor zich. Maar als je je krachten bundelt, kom je vaak tot veel meer.” De vereniging is van plan om gezamenlijk zo’n 8 tot 12 festiviteiten te gaan organiseren per jaar. “Daar is 11/11 de eerste van, maar we zijn voorbeeld ook bezig met een evenement voor het begin van het nieuwe schooljaar.”