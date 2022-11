Geslaagde eerste editie voor Blind Walls Film Fest

BREDA - Op 5 en 6 november organiseerden Blind Walls Gallery en Chassé Cinema de eerste editie van Blind Walls Film Fest, een tweedaags filmfestival geheel in het teken van graffiti, street art en muurschilderingen. Blind Walls Gallery en Chassé Cinema blikken tevreden terug op de eerste editie van het filmfestival.



Bredanaars kennen Blind Walls Gallery(BWG) als de organisatie achter de vele muurschilderingen die Breda rijk is. Sinds 2015 vertellen ze met deze schilderingen de verhalen van de stad. Vragen die vaak gesteld worden zijn “hoe gaat dat in zijn werk, zo’n muurschildering?”, “wat is het verschil tussen graffiti en street art?” of “waarom zou je überhaupt schilderingen maken of graffiti spuiten?” Om antwoord te geven op die vragen sloeg BWG de handen ineen met Chassé Cinema voor het Blind Walls Film Fest.



Dennis Elbers (Blind Walls Gallery) en Lorenzo Fonda (regisseur Megunica) | Foto door Joost van Asch“Met deze eerste editie van Blind Walls Film Fest hebben we de basis gelegd voor een sterke inhoudelijke partnerschap op het gebied van street art- en filmcultuur, op naar de volgende editie!”

- Casper Houtman, Programmeur Chassé Cinema



Het festival werd op zaterdag 5 november geopend met de film The Art of Rebirth door regisseur Vincent Lefebvre. De film volgt de Franse street artist Seth Globepainter in Oekraine, die in een door oorlog verwoest Popasna samen met kinderen de gevels van hun school schildert. Een aangrijpende film die de bezoekers duidelijk raakte. Hierna volgde Megunica van Italiaanse regisseur Lorenzo Fonda, over de wereldberoemde en eigenzinnige street artist Blu, op roadtrip door Zuid Amerika. De laatste, en drukst bezochte film van de dag was Martha: A Picture Story, van de Australische regisseur Selina Miles. De film toont het bijzondere verhaal van de legendarische hiphop en graffiti fotograaf Martha Cooper in New York. Zelfs op bijna 80-jarige leeftijd ligt ze nog in bosjes langs het spoor en klimt ze over daken om graffiti schrijvers te fotograferen.



“Lang niet iedereen kon zich vooraf een voorstelling maken van een Blind Walls Film Fest”, vertelt Dennis Elbers. “De kwaliteit van de films, exposities en toelichtingen én de gezellige sfeer was een verrassende combinatie voor veel bezoekers.”



De tweede dag van het festival startte met korte films Onkruyd van Igor de Boer en A Love Letter For You van Joey Garfield. Het hoogtepunt van de dag was de première van Mural Hoofdstad van regisseur Tamino Parren, over street art in Heerlen. Na de film was er een paneldiscussie met Parren, Sanne Gijsbers (oprichter Street Art Heerlen en mede oprichter Street Art Cities), Dennis Elbers (oprichter Blind Walls Gallery) en burgemeester van Breda Paul Depla (die van 2010-2015 burgemeester was van Heerlen). Vooraf werd de korte film SOREX van Anne van Bree getoond. Het festival werd afgesloten met klassieker Kroonjuwelen van STUNNED Film.



Naast de films werden er foto exposities getoond van street art hunters LukeDaDuke, David Roos, Sanne Gijsbers en graffiti fotograaf Baroem. Muziek werd verzorgd door DJ EZD.

Blind Walls Film Fest werd mogelijk gemaakt door Gemeente Breda, Chassé Cultuurfonds en Pictoright Fonds.



Foto: Joost van Asch