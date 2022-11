Bevallen op 11-11? Dan komt de Prins langs met een uniek kraamcadeau

BREDA - Vandaag is het zo ver: De elfde van de elfde. Stichting Kielegat wil dit jaar extra stilstaan bij alle kinderen die in Breda op deze bijzondere datum worden geboren. Daarom gaat de prins binnenkort op bezoek bij de baby’s die geboren zijn op 11-11, en zal de prins als cadeau een lidmaatschap voor club Kielegat meenemen.

Ken jij iemand die morgen kan bevallen van een kindje? En die in de gemeente Breda woont? Dan heeft Stichting Kielegat iets leuks. Want wordt jouw kind of kleinkind geboren op de 11e van de 11e, dan komt de prins van het Kielegat op visite met een uniek kraamcadeau. Kinderen die op deze dag worden geboren krijgen naast een prinselijk bezoek namelijk ook een gratis lidmaatschap van Club Kielegat.

Stichting Kielegat heeft Club Kielegat opgericht speciaal voor Bredase kinderen. “Dat is speciaal voor ouders die zich hebben voorgenomen hun kind op te voeden tot rasechte Kielegatter. En voor brakskes die carnaval in Breda gewoon het allerleukste feest vinden. Ben je lid, dan krijg je natuurlijk die mooie oranje/rode sjaal, een carnavalesk Club-embleem en leuke extraatjes met carnaval”, laat de stichting weten.

Vind je het leuk dat de Prins bij jou en jouw pasgeboren ‘Kielegatse brak’ op bezoek komt dan kun je dit laten weten aan de nieuwe secretaris van de Prins, Gijs Willems. Gijs is te bereiken via secretarisprins@kielegat.nl. Er wordt dan samen een passende tijd gepland zodat de Prins van ut Kielegat de nieuwe Kielegatter een prinselijk welkom kan aanbieden.