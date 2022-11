‘Mieren’ in de Willemstraat krijgen opknapbeurt

BREDA - De 800 rode mieren in de Willemstraat krijgen een upgrade. Het kunstwerk werd vlak na de oplevering van het station aangelegd, en inmiddels konden de mieren wel een opknapbeurt gebruiken. Ook wordt er een QR-code in de Willemstraat geplaatst die de mieren tot leven wekt.

Sinds 2016 zijn er honderden rode mieren te vinden in de Willemstraat. Die mieren zijn onderdeel van een kunstwerk van Florentijn Hofman. Dat kunstwerk werd geplaatst vlak na de oplevering van het nieuwe station.

Door het intensieve gebruik van de straat zijn ongeveer 180 mierentegels van het kunstwerk niet meer zo mooi als oorspronkelijk. Die worden daarom vervangen.

Dimensie

Ook wordt een extra digitale dimensie toegevoegd door middel van ‘augmented reality’ vanuit het project Beeldschoon Breda. Aan het begin van de Willemstraat komt een bord met daarop onder andere een QR-code. Als mensen die code scannen met hun smartphone komen de mieren in de straat tot leven. Dit is een project in het kader van Beeldschoon Breda.