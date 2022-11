De grote renovatie van het Kasteel van Breda: ‘Dit was een gigantische klus’

BREDA - Senior Architect Rijksvastgoedbedrijf Loes van Rijnsbergen begeleidde afgelopen dinsdag koning Willem-Alexander door het Kasteel van Breda en gaf toelichting op de grootschalige werkzaamheden die hebben plaatsgevonden. Maar liefst 3,5 jaar werd er gewerkt in het Kasteel. “Je moet niet onderschatten was een gigantische klus dit is geweest”, vertelt Van Rijnsbergen.

Bij de grote renovatie waren het verbeteren van de brandveiligheid en het verhogen van de duurzaamheid twee belangrijke pijlers. “Ik heb de koning tijdens de rondleiding met name verteld over de manier waarop het het verhogen van de cultuurhistorische waarde bij deze renovatie hand in hand gaat met het verbeteren van de energieprestatie”, legt Van Rijnsbergen uit. “Zo hebben we bijvoorbeeld tien schoorstenen teruggeplaatst die van oorsprong aanwezig waren. Die terugplaatsing draagt bij aan de luchtverplaatsing die nodig is voor het nieuwe warmte-terugwinsysteem. Vaak gaan mensen ervan uit dat bij het verduurzamen van een pand de cultuurhistorische waarde afneemt. Hier is het een versteviging van beiden.”

Werkzaamheden

De eerste bouwhistorische verkenning werd al gedaan in 2012. De start van de uitvoering van de werkzaamheden was in 2019. In totaal is er 3,5 jaar gewerkt aan de renovatie. De werkzaamheden liepen in totaal een jaar vertraging op door onder andere de ontdekking van asbest in het pand en constructieve afwijkingen die hersteld moesten worden. De grote werkzaamheden zijn nu afgerond.

“Je moet niet onderschatten was een gigantische klus dit is geweest. Niet voor niets zijn we er ruim drie jaar mee bezig geweest, en konden de cadetten niet terecht in het Kasteel van Breda. Na deze heropening door de koning volgen alleen de puntjes op i. Denk het oliën van vloeren en het zetten van plinten. We hebben nog veel van dit soort werk liggen, en daar zijn we komende tijd dus nog mee bezig.”

Volgens Van Rijnsbergen is de renovatie van het pand een forse verbetering voor de cadetten die er hun opleiding volgen. “Het comfort is zeker een stuk hoger. Daarbij ziet alles er ook weer prachtig uit. Na deze werkzaamheden kan het Kasteel van Breda er weer lange tijd tegenaan.”